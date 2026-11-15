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Spor Kaleci istese bile zor yapardı! Kendi kalesine böyle gol görülmedi
Spor

Kaleci istese bile zor yapardı! Kendi kalesine böyle gol görülmedi

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Arjantin 3. Ligi'nde oynanan mücadelede futbolseverleri şaşkına çeviren, yeşil sahalarda nadir rastlanan bir olay yaşandı.

Kaleci, topu kontrol etmek isterken yaptığı büyük hatayla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Kendi kalesine eliyle attığı gol, karşılaşmaya damga vururken görüntüler kısa sürede gündem oldu.

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