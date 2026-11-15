Kaleci istese bile zor yapardı! Kendi kalesine böyle gol görülmedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Arjantin 3. Ligi'nde oynanan mücadelede futbolseverleri şaşkına çeviren, yeşil sahalarda nadir rastlanan bir olay yaşandı.
Kaleci, topu kontrol etmek isterken yaptığı büyük hatayla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Kendi kalesine eliyle attığı gol, karşılaşmaya damga vururken görüntüler kısa sürede gündem oldu.