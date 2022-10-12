Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur vefat etti.
Bodur’un cenazesi, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra yarın Çan Kaleseramik Fabrikaları Camii’nde düzenlenecek törenin ardından Nevruz Köyü mezarlığı aile kabristanına defnedilecek. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Çalışkanlığı, eğitime verdiği önemle, araştırmacı kimliğiyle öne çıkan amcam kıymetli Süleyman Bodur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sporcu, vefalı, hem iyi hem kötü günde dostlarının yanlarında olan, insanlara saygı ve nezaketle yaklaşıp hayatlarına değen Süleyman Bodur’u rahmetle yâd ediyoruz” dedi.