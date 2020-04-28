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Aktüel

Kaldırım ve Taşlıbel mezarlıklarına yeni kapı yapılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından, Taşlıbel ve Kaldırım Mezarlıklarında yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında etrafı tel örgü ile çevrilen mezarlıklara yeni kapı yapılıyor.

2020-04-28 13:54:02 -
Kaldırım ve Taşlıbel mezarlıklarına yeni kapı yapılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından, Taşlıbel ve Kaldırım Mezarlıklarında yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında etrafı tel örgü ile çevrilen mezarlıklara yeni kapı yapılıyor.


Vatandaşların düzenli ve rahat bir mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için, bir süre önce Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Kaldırım ve Taşlıbel mezarlıklarında başlatılan bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor.


Her iki mezarlık içerisindeki mevcut yollarda yıpranan taşları sökerek yeni parke taş döşemesi gerçekleştiren belediye ekipleri, Kaldırım Mezarlığı içerisinde yeni oluşturulan alanda yol yapım çalışması gerçekleştirerek bordür döşüyor.


Etrafları tel örgü ile çevrilen mezarlıkların giriş ve çıkış kontrollerinin sağlanabilmesi için de yeni kapılar yapılıyor.

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