Kakulenin bu faydalarını biliyor musunuz?

Dünyanın en pahalı baharatlarından Ayurveda (Hint tıbbı) kullanılan kakulenin faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Sedef Olcay, kakulenin faydalarını anlatırken özel kraliçe çayı tarifini de verdi.

Kakulenin yağ yakımını hızlandırdığını söyleyen Olcay, “Yapılan çalışmalar gösteriyor ki düzenli melatonin alımı vücuttaki kalorileri depolamak yerine onların yakımına yardımcı olan kahverengi yağ hücrelerini uyarıyor. Bu hücreler inceltici yağ olarak biliniyor.Özellikle içindeki uçucu yağlarla uyku problemi yaşayanlara yardımcı oluyor. Karanlıkta uyuyanlarda salgılanan melatonin hormonuna destek olan kakule, iştah, tokluk, kalori alımı ve yağ depolarını düzenleyen metabolik hormonların salınımını kontrol ediyor.Özellikle karın bölgesindeki yağ birikiminin azalmasında büyük etken oluyor.

Kakule sindirim başta olmak üzere, kanser, kalp hastalıkları, solunum sıkıntısı, ağız kokusu, yüksek kolesterol, kan şekeri dengesi gibi birçok rahatsızlıkta da kullanılıyor. Asya ülkelerinde yetişen kakule, zencefiller familyasındandır. Şifalı özelliğinin yanında, çay, kahve, yemeklerde ve tatlılarda aroma katması için de tercih edilir” açıklamalarında bulundu.

KRALİÇE ÇAYI TARİFİ

Yağ yakımını hızlandıran özel kraliçe çayı tarifini veren Diyetisyen Sedef Olcay, çayın püf noktalarını şöyle anlattı:

2,5 su bardağı kaynamış su içerisine önceden çekirdeklerini çıkartıp toz haline getirdiğimiz kakuleden 1 çorba kaşığı ilave edelim.

Ardından karışıma 1 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 adet kabuk tarçın

4-5 adet karabiber tanesi ekleyelim.

Hazırlamış olduğumuz bu karışımı 5 dk daha kaynatmaya devam ettikten sonra ocaktan alalım ve 15 dk demlenmeye bırakalım. Dilerseniz tokluk hissini arttırması bakımından hazırladığımız bu çayın içerine 1 su bardağı yağsız süt ilave ederek tüketebilirsiniz."

KİMLER KAKULE KULLANAMAZ?

Özellikle safra taşı problemi olan, kalp rahatsızlığı veya pıhtılaşma problemi olan, kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçları alan bireylerin kakule kullanımında dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Olcay, “Ayrıca kakule kolesterolü kendi başına önemli ölçüde azaltabildiğinden kolesterol düşürmek için ilaç kullanan bireylerde olumsuz etki yaratıyor.