Türkiye'nin ayağına pranga olan parlamenter sisteme güzellemeler yapanların geçmişten hiç ders almadığına işaret eden Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, konuyu 6 muhalefet partisinin buluşmasına getirip, "Yıllar önce seyrettiğimiz, acı, keşmekeş ve kaos dolu bir film, yeniden milletin önüne konulup vizyona sokulmaya çalışılıyor" dedi. İşte Pazarcı'nın "Kakalama bu kakalama!" başlığını atıp yazdıkları:

"Tam 21 yıl önceydi. Takvimler 19 Şubat 2001'i gösteriyordu. Millet şok oldu, Türkiye sarsıldı. Hem de öyle böyle değil, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşadı.

Başımızda bir "Partisiz ve tarafsız Cumhurbaşkanı" vardı. Türkiye "Parlamenter Sistemle" yönetiliyordu. MGK toplantısında bomba patladı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'in yüzüne Anayasa Kitapçığı fırlattı. O da yanına Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan'ı alıp, kameraların karşısına geçti. Ağlamaklı bir sesle olan biteni anlattı...

Sonrası kaos tabii. Millet bir gecede yüzde 60 fakirleşti. Gecelik faizler yüzde 7 bin 500'e kadar fırladı. Kredi kartı faizleri aylık yüzde 60'a yükseldi. Türkiye o yıl 5,7 küçüldü. Ekonomimiz yüzde 25 daraldı.

"Battık, bittik, mahvolduk" dövünmeleri arasında bir "kurtarıcı" geldi. Adı Kemal Derviş'ti. Ülkeyi IMF ve Dünya Bankası'na teslim etti. Küresel güçlerin dayatması sonucu TBMM harekete geçti. Onların talepleri doğrultusunda 15 günde 15 yasa çıktı. Vatandaşın beli biraz daha büküldü.

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür derler. Unuttuk tabii o günleri.

Unutmasaydık eğer, bugün "Parlamenter Sistem" güzellemeleri yapılmazdı. Ülkeyi o günlere götürecek düzenlemeler için ittifaklar aranmazdı. O dönemde kendisine bu acıları yaşatanları baraj altında bırakan seçmenin bir kısmı, bugün "Sistem değişmeli, Parlamenter Sistem'e geri dönülmeli" diyenlerin peşinden koşmazdı!

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Mesela, "tarafsız" denilen Ahmet Necdet Sezer, gerçekten tarafsız bir kişilik miydi?

Tabii ki değildi.

Üstelik, TBMM'de üzerinde sözde konsensüs sağlanmasına ve bütün partiler "evet" demesine rağmen ilk turda seçilemedi. Çünkü, milletin arasından çıkan milletvekillerinin içine sinmedi. Liderlerin baskı ve yönlendirmesiyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Ardından da iktidardan önüne ne gelirse veto etti, imzalamadı. Sistem tıkandı, kurumlarda "vekaleten yönetme" dönemi başladı.

Sezer'in en belirgin ve akılda kalan özelliği ise, kırmızı ışıkta durmak ve markete gidip kendi alışverişini yapmaktı! Rahattı ve zamanı çoktu çünkü, sırtında yumurta küfesi yoktu!

Allah'tan yapılan seçimle ülke tek parti iktidarına kavuştu da, ülke ayakta kaldı. İtiş-kakışla olsa da icraat yapıldı. Eğer o dönemde bir de koalisyon hükümetleri olsaydı, yandı gülüm keten helva. 2001 Krizi'ne rahmet okutacak tablolar yaşanırdı.

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Bundan 20 yıl önce o günlere güzellemeler yapıp, "İşte sizi düzlüğe çıkaracak sistem bu" diyen siyasetçi insan içine çıkamazdı. Sokakta gezemezdi.

Ama bugün güzellemeler düzüyorlar o gün Türkiye'nin ayağına pranga olan o sisteme.

Üstelik fotoğraf da aynı: 6 parti bir araya geliyor. Günlerce oturma düzeni konuşuluyor. Birlikteliğe yeni isim tartışılıyor. Sonra bir yuvarlak masa bulunuyor. Saatlerce görüşülmesine rağmen, ortaya dişe dokunur bir şey çıkmıyor. Mesele komisyona havale ediliyor. Bu arada HDP dışarıdan ayar vermeye çalışıyor. Onu da mutlu edecek açıklamalar yapılıyor.

Kısacası, yıllar önce seyrettiğimiz, acı, keşmekeş ve kaos dolu bir film, yeniden milletin önüne konulup vizyona sokulmaya çalışılıyor."