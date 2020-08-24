  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kahvenin karaciğer kanserini engellediği ortaya çıktı
Sağlık

Kahvenin karaciğer kanserini engellediği ortaya çıktı

Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu kahvenin karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 23:54:00 -
Kahvenin karaciğer kanserini engellediği ortaya çıktı

Her araştırma sonucu şarşıtıcı etkileriyle gündeme gelen kahvenin faydalarına bir yenisi daha eklendi. Avustralyalı bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu düzenli olarak tüketilen kahvenin karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında, 2016 yılında karaciğer kanserinden dolayı hayatını kaybeden 1.240.201 kişinin verileri incelendi. Daha sonra bu kişilerin kahve içme oranlarını inceleyen araştırmacılar, kahvenin bu hastalığa karşı ne tür koruma sağladığını araştırdı. Elde edilen bulgular ise düzenli olarak tüketilen kahvenin karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azalttığına işaret etti.

Kanserden ölme riskini ise yüzde 46 oranında azaltıyor

Elde edilen verilere göre, günde 2-3 fincan kahve içmenin kansere yakalanma riskini yüzde 38, kanserden ölme riskini ise yüzde 46 oranında azalttığı tespit edildi. Bu sonuçlar, günde 2 fincan kahve tüketmiş olmaları halinde 452 bin 861 kişinin, 4 fincan tüketmiş olmaları halinde ise 723 bin 287 kişinin bu kanseri yenebileceklerini ve hala hayatta olabileceklerini gösterdi.

'Alimentary Pharmacology and Therapeutics' dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, sağlık kuruluşlarının insanları kahve tüketimine teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması
Gündem

Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni bir S-400 açıklaması geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türk..
Yarar ve Saymaz arasında saman ve SİHA tartışması
Gündem

Yarar ve Saymaz arasında saman ve SİHA tartışması

Sözde gazeteci İsmail Saymaz ve güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, canlı yayında saman ve SİHA meselesi yüzünden tartıştı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı