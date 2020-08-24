Kahvenin karaciğer kanserini engellediği ortaya çıktı

Her araştırma sonucu şarşıtıcı etkileriyle gündeme gelen kahvenin faydalarına bir yenisi daha eklendi. Avustralyalı bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu düzenli olarak tüketilen kahvenin karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında, 2016 yılında karaciğer kanserinden dolayı hayatını kaybeden 1.240.201 kişinin verileri incelendi. Daha sonra bu kişilerin kahve içme oranlarını inceleyen araştırmacılar, kahvenin bu hastalığa karşı ne tür koruma sağladığını araştırdı. Elde edilen bulgular ise düzenli olarak tüketilen kahvenin karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azalttığına işaret etti.

Kanserden ölme riskini ise yüzde 46 oranında azaltıyor

Elde edilen verilere göre, günde 2-3 fincan kahve içmenin kansere yakalanma riskini yüzde 38, kanserden ölme riskini ise yüzde 46 oranında azalttığı tespit edildi. Bu sonuçlar, günde 2 fincan kahve tüketmiş olmaları halinde 452 bin 861 kişinin, 4 fincan tüketmiş olmaları halinde ise 723 bin 287 kişinin bu kanseri yenebileceklerini ve hala hayatta olabileceklerini gösterdi.

'Alimentary Pharmacology and Therapeutics' dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, sağlık kuruluşlarının insanları kahve tüketimine teşvik etmesi gerektiğini belirtti.