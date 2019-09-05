Kahvenin Bayatlaması nedir?

Uzun süre kahvenizi saklamak ve tadını çıkarmak istiyorsanız önerilerimize kulak vermelisiniz. İşte, Türk kahvesinin muhafaza edilme yöntemleri...

TÜRK KAHVESİ NASIL SAKLANMALIDIR?

Kahvenin bayatlamamasının önemli bir kuralı, ağzının açık kalmamasıdır. Eğer hava alan bir kavanozda muhafaza ediliyorsa o vakit en geç 24 saat içerisinde kahveniz bayatlayacaktır. Bunun önüne geçmek için kahveyi cam bir kavanoza koyup ağzını sıkıca örtmelisiniz.

Kahvenizi muhafaza ettiğiniz kasenin içinde hiçbir biçimde metal, demir, plastik kaşık bulundurmamalısınız. Özellikle metal kaşıklar, kahvenin tadını bozan ilk maddelerdir. Çünkü toz şeklinde olan kahve, zamanla kaşığın metalik kokusunu içine çekmektedir. Bu da kendi yapısının bozulduğu anlamına gelir. Kahveniz daha uzun bir süre kalmasını isterseniz o vakit buzdolabında bekletmemelisiniz. Ne kadar kuru olursa olsun buzdolapları nemli yerlerdir. Bu da kahvenin kısa zamanda nem kapıp bayatlamasına destek edecektir.