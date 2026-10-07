  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani en sevdiğiniz marştı!… AK Parti'nin İzmir marşlı videosu muhalefeti kudurttu! Guterres'ten ABD ile İran'a çağrı Ortadoğu’da kritik temas! Şam yönetimi Riyad hattında: Ahmed eş-Şara, Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü Karadeniz'de hareketli saatler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti Hizbullah, İsrail'e ömür biçti Bilinci kapalı bebek polis motoruyla hastaneye yetiştirilmişti! İçişleri Bakanı Çiftçi: Polis kardeşim, sana yürekten teşekkür ediyorum! İstanbul’da küresel vurgun operasyonu! Çağrı merkezi kurup forex vaadiyle çarpan 95 dolandırıcı yakalandı Danışmanın rüşvet itirafı sus pus etti: Parayı verenler mutlu vermedi! Özgür Özel’den skandal 'u' dönüşü! Arşivler saniyeler içinde patladı: 'Sütte leke var' dediği lafı inkar etti
Yaşam Kahvehanenin veresiye şartları yok artık dedirtti! Çay istiyorsanız KPSS’den 85 puan almanız gerekiyor
Yaşam

Kahvehanenin veresiye şartları yok artık dedirtti! Çay istiyorsanız KPSS’den 85 puan almanız gerekiyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kahvehanenin veresiye şartları yok artık dedirtti! Çay istiyorsanız KPSS’den 85 puan almanız gerekiyor

Erzurum’da bir kahvehanenin veresiye alışveriş için belirlediği 13 şart görenleri şaşırttı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki bir kahvehanede asılan veresiye afişi görenleri gülümsetti. Veresiye alışveriş yapmak isteyenlerden kimlik fotokopisi ve kefil gibi alışılmış belgelerin yanı sıra en az 85 KPSS puanı, en az iki yabancı dil belgesi ve en yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi istenmesi afişi görenleri şaşırttı. Afişte ayrıca sigara kullanılmadığını gösteren sağlık raporu, "E" sınıfı ehliyet ve kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı gibi şartlar da yer aldı.

 

Kahvehaneye asılan afişte veresiye için istenen 13 şart şöyle sıralandı:

- 1. Kimlik fotokopisi

- 2. Memur kefil (En az 3 kişi)

- 3. İki adet Biyometrik fotoğraf (Son iki gün içinde çekilmiş)

- 4. Sabıka kaydı

- 5. Adına kayıtlı fatura

- 6. "E" sınıfı ehliyet

- 7. Maaş Bodrosu

- 8. Sigara kullanmadığını gösterir sağlık raporu

- 9. Öğrenim belgesi (En az lisans mezunu)

- 10. Yabancı dil belgesi (En az iki belge)

- 11. Kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı

- 12. En yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi

- 13. Son sınava ait KPSS’den en az 85 aldığını gösterir sınav sonuç belgesi

 

Tokat’ta yol çöktü! Bitişikteki 2 katlı ev tahliye edildi
Tokat’ta yol çöktü! Bitişikteki 2 katlı ev tahliye edildi

Aktüel

Tokat’ta yol çöktü! Bitişikteki 2 katlı ev tahliye edildi

Sivri dişleriyle korkuttu! "Tatlı suların hayaleti" oltaya takıldı
Sivri dişleriyle korkuttu! “Tatlı suların hayaleti” oltaya takıldı

Yaşam

Sivri dişleriyle korkuttu! “Tatlı suların hayaleti” oltaya takıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23