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Aktüel

Kahvehanede 3 kişiyi yaralayan saldırgan kaçarken 5 yaşındaki çocuğu öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:22:28 -
Kahvehanede 3 kişiyi yaralayan saldırgan kaçarken 5 yaşındaki çocuğu öldürdü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kahvehanede 3 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan, kaçarken havaya ateş açması sonucu 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.

İddiaya göre, merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde bir kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, Yakup K, Şahin K. ve Enver B. yaralandı.

Saldırganın olay yerinden kaçarken Palu Sokak'ta havaya tabancayla ateş açması sonucu, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katında ailesiyle misafirlikte bulunduğu evin penceresinden dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e (5) kurşunlar isabet etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eflin Günbey, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakup K'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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