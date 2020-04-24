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Teknoloji

Kahveden maske ürettiler

Kanada merkezli 'ShoeX' adlı bir şirket, kahveden kullanılabilir bir yüz maskesi geliştirdiklerini duyurdu.

2020-04-24 05:11:00 -
Kahveden maske ürettiler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Kanada merkezli bir şirketten ilginç bir hamle geldi. Kanada merkezli 'ShoeX' adlı şirket, tek kullanımlık maskelerin neden olduğu tıbbi atıkların önüne geçmek için, tamamen kahveden yapılan 'AirX' isimli bir maske ürettiklerini duyurdu.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan şirket kurucusu Thanh Le, üretilen 'AirX' isimli maskenin yeniden kullanılabilir olduğunu ve biyolojik olarak parçalanabileceğini söyledi. Dünyada bir ilk olarak üretilen 'AirX' isimli maskenin tüm bu özellikleriyle birlikte çevre dostu olacağına dikkat çeken Le, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yüz maskeleri, daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olmalı. Tamamen çevre dostu olan AirX', hepimizi daha temiz yaşam alışkanlıklarına doğru proaktif bir adım atmaya yöneltiyor."

Ayrıca Le, üretilen AirX isimli bu maskenin, sadece koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olması için değil, tek kullanımlık maskelerin neden olduğu tıbbi atıkların önüne geçmek için de tasarlandığını ifade etti.

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