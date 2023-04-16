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Spor Kahveci'den taraftara çağrı
Spor

Kahveci'den taraftara çağrı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 02:23:00 -
Kahveci'den taraftara çağrı

Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, taraftara çağrıda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1'lik skor ile yendi.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci görüşlerini paylaştı:

Milli futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam ettiler. Tüm takıma sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu kadar."
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