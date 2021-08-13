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Ekonomi Kahveci: Teklifin mutlaka revize edilmesini istiyoruz
Ekonomi

Kahveci: Teklifin mutlaka revize edilmesini istiyoruz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bakanlık bahçesinde teklifi değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 11:01:00 -
Kahveci: Teklifin mutlaka revize edilmesini istiyoruz

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak, teklifi yeterli bulmadıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Gerçekleşen enflasyon yüzde 19. Dolayısıyla yüzde 19 enflasyon varken bir sonraki yıl için yüzde 11’lik ücret artışı teklifi sunmak çok doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmasa gerek. Bu teklifin mutlaka revize edilmesini ve beklentilerimizi karşılayacak bir artışla masaya gelinmesini istiyoruz. Teklif edilen rakam, bizim tarafımızdan kabul görmeyecektir. Yakın zamanda yeni teklif gelir ve memuru, memur emeklisini memnun edecek bir toplu sözleşmeyi imzalamış oluruz.” Kahveci, 3600 ek göstergenin bu sözleşme döneminde bir karara bağlanmasını kıymetli olduğunu ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in sözleşmeli personelin kadro durumunun da karar bağlanacağı yönündeki açıklamalarının önemli olduğunu dile getirdi.

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