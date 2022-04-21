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Kadın - Aile Kahve ve karbonat ile istenmeyen tüylerden kurtul!
Kadın - Aile

Kahve ve karbonat ile istenmeyen tüylerden kurtul!

Kahve telvesi ve karbonat ile kolayca hazırlanan bu kahve-karbonat kürü, tüy problemlerinizden kısa sürede kurtaracak ve cildinizi pırıl pırıl bir görünüm katacak. İşte kahve karbornat tüy dökücü kürü tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-04-21 22:36:00 - 2022-04-21 22:39:22
Kahve ve karbonat ile istenmeyen tüylerden kurtul!

Vücudumuzdaki istenmeyen kıllar, kadın - erkek pek çoğumuzun şikayetçi olduğu bir konudur. Özellikle yaz mevsimine doğru ilerlediğimiz şu günlerde, vücudundaki tüylerden kurtulmaya çalışan pek çok kişi, çeşitli tüy dökücü yöntemlere başvurmaktadır. 

Kahve-karbonat kürü için gerekli malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı sade Türk kahvesinden kalan telve (hafif sulu)
  • 1 yemek kaşığı karbonat

Minik bir not: Malzeme miktarını uygulayacağınız alanın genişliğine göre aynı oranda artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Kahve-karbonat kürü nasıl hazırlanır?

Öncelikle kendinize mis gibi sade Türk kahvenizi demleyin ve afiyetle için. Ardından kahvenin dibinde kalan, mümkünse hafif sulu şekilde bıraktığınız o telveleri bir kaseye ayırın. Kasenin içine karbonatı da ilave edin ve güzelce karıştırın. İşte bu kadar!

Eğer daha geniş bir bölgeye uygulamayı düşünüyorsanız ve cildiniz o an için uygulama yapmaya uygun değilse, sade olarak hazırlayıp içtiğiniz kahvenin telvesini cam, kapaklı bir kavanoza koyup buzdolabına kaldırın. Bunu en az birkaç gün tekrar ederek kavanozda ihtiyacınız olacak kadar çok kahve telvesi birikmesini sağlayın. Kullanacağınız gün geldiğinde son bir sade Türk kahvesi daha demleyip için, telvesini çok sulu bir şekilde bırakın. Bunu da biriktirdiğiniz telvelerin içine ilave edip hafif sıvı bir karışım elde edin ve kahveyle yarı yarı ölçüde olacak şekilde karbonatı da ilave edip ıslak kum kıvamında olacak bir karışım elde edin.

Kahve-karbonat kürü nasıl uygulanır?

Bu kürü uygulamaya başlamadan 1 gün önce ağda ya da epilasyon gibi tüylerinizi kökten alacak bir yöntemle tüylerinizi tamamen temizleyin. Bir gün sonrasında bu karışımı temiz cildinize parmak uçlarınızla peeling yaparak uygulayın. Kahve karbonat kürünü uyguladıktan sonra 5 ila 10 dakika arasında bu şekilde bekleyin.

Bekleme süresine cildinizin hassasiyetine göre karar vermelisiniz. Eğer yüz gibi vücudunuzun daha hassas olan bir bölgesine uygulayacaksanız 5 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır, kol ve bacak gibi alanlarda ise 10 dakikaya kadar bekletebilirsiniz.

Bu bekleme süresinin sonunda ise tek yapmanız gereken cildinizi çok ovalamadan, ılık su ile dikkatlice durulamak.

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Kahve-karbonat kürünün faydaları nelerdir?

Kahve karbonat kürünün nasıl hazırlandığını, uygulandığını öğrendik öğrenmesine ama bu kürün vücudumuzda nasıl etkiler oluşturabileceğini de bilmeliyiz. Kür uygulandığını andan tutun da son ana dek birçok kısa ve uzun vadeli fayda sağlıyor aslında. O faydalar neler mi? Hemen anlatalım:

Kahve karbonat kürü ciltte peeling etkisi oluşturduğundan kan dolaşımını hızlandırıyor.

Kan dolaşımının hızlanması sayesinde selülit ve çatlak bulunan ciltte bu sorunların azalmasını sağlayan kahve-karbonat kürü, düzenli uygulandığında selülit görünümünün tamamen yok olmasına da destek oluyor.

Cildi ölü derilerden arındırıyor.

Kahve sayesinde çok daha yumuşak, temiz ve parlak bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

Ve tabii ki kahve-karbonat kürü düzenli olarak kullanıldığında önce istenmeyen tüylerin zayıflamasını ve azalmasını, ardından da neredeyse tamamen yok olmasını sağlıyor.

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