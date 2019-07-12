Birçok kişi için kahve vazgeçilmezdir. Kahve içerken yaşadığı hazzı ve vücudundaki hormonların bu durumu tetiklemesi sonucuyla çoğu kişi, tekrar tekrar kahve tüketmek ister.

Kahve tüketimi fazla olduğunda, vücuttaki sinir sisteminde hasar meydana gelebilir. İlerleyen süreçlerde en ufak bir sinirsel problemde geçici uyuşmalar ve geçici hissizleşmede beraberinde gelir. Tabi sayılan sorunlar aşırı kahve tüketimi için geçerlidir. Fakat zaman içerisinde siz fark etmeden, kahve, hayatınızın büyük bir kısmını almış olabilir.

Kontrolü elden bırakmadığınız sürece günde 2 bardak kahve tüketiminde hiçbir sakınca yoktur. Yapılan araştırmalara göre; yeterli miktarlarda ve şekersiz olarak çocuklarında kahve tüketmesinde hiçbir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir. Aynı reaksiyonlar ve işlevleri çocukların vücutları da gösterir. Peki dozunu ayarlayamadan, mutluluğu kahvede arayıp, tüketim çılgınlığına tutulanlar ne yapmalı?

Kahve tüketimini en aza indirerek bağımlılıktan kurtulmanın ip uçları

-Haftada bir miktar olacak şekilde kahve tüketiminizi yavaşça azaltın. Ta ki günde 2 bardağa düşene kadar.

-Düzenli ve dengeli bir beslenme rutinine girin. Yeteri miktarlarda su, vitamin, doğal yağ, karbonhidrat ve protein, isteklerinizin azalmasına sebep olacaktır.

-İsteğinizin arttığı noktalarda, başka bağımlılıklara yakalanmamak adına, kahvenin yerini başka bir gereçle doldurmayın. Kendinizi sakinleştirip sabredin.

-Kafeinsiz ürünler ve yeşil kahve tüketimine yoğunlaşın. Bu sayede isteğinizin yerini dolduracak, aynı zamanda da kafeinden uzak duracaksınız.

-Sağlıklı atıştırmalıklar ve meyvelerle beyninize doygunluk, haz verin. Kahveye ihtiyaç olmadan da vücudunuzun mutlu olabileceğinin sinyallerini ulaştırın.

-Eğer uyanık kalmak için kahve içiyorsanız "şekerleme" yaparak kahve içmekten uzaklaşabilir ve vücudunuzun istediği şarj olma zamanını ona sağlayabilirsiniz.