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Çocuklar kahve tüketebilir mi?

''Aman çocuğum kahve içmesin, zarar verir'' diyenlerden misiniz?

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:53
Çocuklar kahve tüketebilir mi?

Kahve ülkemizde oldukça fazla tüketiliyor. Ayrıca geleneksel bir yere de sahip. Yanlış tüketimler yüzünden faydasını pek göremesek de, kahvenin yararları saymakla bitmiyor.

Peki çocuklar bu faydalardan yararlanabilir mi?

Çocukların kahve tüketimine dair yapılan araştırmalarda, ekstra bir sonuç gözlemlenmemiştir. Büyük bedenlerde görülen bütün reaksiyonları, küçük bedenlerde karşılamıştır. 

Kahve tüketen çocukların sindirim becerileri oldukça normal çalışmaktadır. Bu nedenle kahve çocuklara zararlıdır diyemeyiz. 

Kahvenin tüketiminde sorun olan kısım, şekerli içilmesidir. Büyük ya da küçük farketmeksizin, şekerin vücutta bıraktığı hasar oldukça fazladır. 

Çocuklarınızın yaşlarına göre;

çocuklarda kahve tüketimi

  • 4-6 yaş arası çocuklar için günde 45 miligram, 
  • 7-9 yaş arası çocuklar için günde 62,5 miligram,
  • 10-12 yaş arası çocuklar için günde 85 miligram,
  • 12-18 yaş arası çocuklar için günde 100 miligram tüketmek uygun olacaktır.

Kahveyi yetişkinlerinde fazla tüketmemesi gerekir. Günde 2 fincandan fazla kahve tüketimi, birçok hastalığın meydana gelmesine sebep olacaktır.

Hiperaktivite sorunu yaşayan çocukların kahve tüketimi sonrasında gaçici olarak;enerji artması, anksiyete, koşuşturma halleri gözlemlenebilir. Bu nedenle hiperaktivite yaşayan çocuklara kahvenin dikkatli verilmesinde fayda vardır.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:53
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