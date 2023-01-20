Kahve telvesinin faydaları nelerdir? Altın kadar değerli: İbrahim Saraçoğlu övgü ile tavsiye ediyor

Bir Fincan Kahve?

6. yüzyılda Orta Doğu ülkelerinde ve Türkiye’de yaygın bir içecek haline gelen kahve iyi ki gelmiş! Çünkü kahvede mucize niteliğinde sağlık sırları bulunuyor. İlk günden itibaren, değişen zaman ve teknoloji sayesinde hem tadı hem de sunma şekli değişen ve gelişen kahve, saçınızdan cildinize kadar faydalı bir içecektir.

KAHVE TELVESİ NELERE İYİ GELİR?

Kış aylarında soğuk sular sebebiyle ellerinizde çatlaklar oluşabilir. Çatlaklar ile birlikte ellerde sertleşme ve kırışma da görülür. Türk kahvesinin telvesi ile ellerinizi yumuşacık hale getirebilirsiniz. Ellerinizin yumuşacık olması için; kahve telvesini alın, ellerinize masaj yaparak yedirin. Beş dakika kadar ellerinizi telve ile birlikte bekletin. Beklenilen süre sonunda ellerinizi ılık su ile yıkayarak durulayın. Ellerinizin yumuşacık olduğunu göreceksiniz.

-Şeker hastalığına karşı koruma sağlar.

-Mide ağrılarına iyi gelmesi de kahve telvesinin faydaları arasındadır.

-Siroz ve sarılık gibi hastalıklara karşı karaciğeri korur.

-Toksin maddelerden arınmayı sağlar.

-Cilt ile temas ettiğinde kan dolaşımını hızlandırır.

-Depresyona da iyi gelerek ruh sağlığına yarar sağlar.

-Astım hastalığını engellemeye yardım eder.

-Çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlaması da kahve telvesinin faydaları arasındadır. Özellikle kolon kanseri, göğüs kanseri, pankreas ve prostat kanserlerine karşı koruma sağlar.

-Yorgunluk giderir. Dinlenmeye yardım eder ve enerji verir.

-Sindirim sistemi rahatsızlığı çekiyorsanız adresiniz yine kahve telvesi olmalıdır. Sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsaklarının düzenli çalışmamasından şikayet edenler de kullanabilirler. -Bağırsak çalışmasını düzenler, hazmı kolaylaştırır, metabolizmayı hızlandırır.

-Parkinson hastalığına karşı koruma sağlaması da kahve telvesinin faydalarından biridir.

SELÜLİTLERE KAHVE TELVESİ İLE ÇÖZÜM!

Selülitler özellikle hanımların istemediği oluşumlardır. Selülitlerin yok edilmesi için biberiye yağı gibi birçok bitkisel yağlar kullanılır. Bu yağların yanı sıra günlük içilenTürk kahvesinin telvesi de selülitler için çözüm sağlar. Selülitlere karşı Türk kahvesini kullanmak için birkaç fincan kahve telvesini bir kaseye alın. Duş almaya başlamadan önce selülitli bölgelere Türk kahvesini sürerek kese ile telveyi sürdüğünüz bölgeler kızarana kadar ovun. Sonrasında duş alarak ovaladığınız bölgeleri ılık suyla yıkayın.

BAŞ AĞRISI ÇEKENLER DİKKAT!

Baş ağrısı çekenler, ağrı kesici içtiği halde baş ağrısı geçmeyenler de tüketirse etkili olur. Başınız ağrıyorsa ağrı kesici içtikten sonra etki etmesini bekleyemiyorsanız, öncelikle ağrı kesicinizi için. Ardından hemen bir Türk kahvesi yapın. Hazırlamış olduğunuz Türk kahvesini telvesi ile birlikte tüketin. Ağrı kesicinin daha çabuk etli ettiğini ve baş ağrınızın daha kısa sürede geçtiğini fark edeceksiniz.

KAHVE TELVESİ GÖBEK YAĞLARINI ERİTİR Mİ?

Türk kahvesi telvesi ile göbek eritmek de mümkündür. Göbek yağları birçok kişinin uğraştığı fakat eritemediği yağlardır. Göbek yağlarını eritmek için birçok yöntem denenir. Kahve telvesi de denenecek yöntemler arasındadır. Göbek eritmek için, göbeğinize yetecek kadar kahve telvesini bir kasede biriktirin. Kahve telvesine bir miktar zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağı ile telveyi güzelce karıştırın. Zeytinyağı, kahve telvesi karışımını göbeğinize yedirerek sürün. Streç film ile telveyi sürdüğünüz bölgeyi sarın. İki saat kadar streç film ile bekleyip sonrasında göbek bölgenizi ılık su ile yıkayın.

KAHVE TELVESİNİN DİĞER FAYDALARI VE KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Tıkanmış Lavabolarda Etkili: Lavabo açmak için kimyasal birçok ürün kullanılabilir. Kimyasal ürünler kadar doğal ürünler ile de lavaboları açmak mümkündür. Bir miktar su kaynatın. Kaynamış suyun içine bir miktar karbonat ve bir miktar kahve telvesi atın. Bu suyu tıkanmış lavaboya dökün. Bu şekilde lavabo açılacaktır.

Kötü Kokuları Giderir: Buzdolabındaki kötü kokuları gidermek artık sizin elinizde ve kötü kokuları gidermek için farklı birçok yöntem mevcuttur. İçtiğiniz kahvenin telvesini çöpe atmak yerine bir kaseye koyarak kurutun. Kurutulmuş telveyi buzdolabına koyun. Buzdolabındaki kötü kokuları çekmekte oldukça etkili olacaktır.

Çiçeklere Gübre Olarak Verebilirsiniz: Çiçeklerinize doğal gübre hazırlamak mümkündür. Sardunya, açelya gibi hemen hemen herkesin evinde bulunan çiçeklere telve verilebilir. Bu şekilde telve, gübre görevi görür ve toprağı besler. Ayrıca çiçeklerinize telveyi gübre gibi ekleyerek salyangozları, sinekleri de çiçeklerden uzak tutabilirsiniz.

Sarımsak Soğan Kokusunda Etkili: Soğan yada sarımsak doğradıktan sonra herkesin elleri kokar. Bu kokudan kurtulmak için kolonya dökülür, eller güzelce yıkanır. Fakat yine de etkili olmaz. Ellerdeki soğan ve sarımsak kokusunu geçirmek için kahve telvesi ile eller güzelce ovularak yıkanır. Bu şekilde ellerdeki soğan ve sarımsak kokusunun geçmesi sağlanabilir.

Yanık Tencerelere Çözüm: Yemek yaparken kimi zamanlar yemeğin dibi tutabilir. Dibi tutan yemek çöpe atılsa da bir de dibi tutan tencerenin temizlenmesi gerekecektir. İşte dibi tutan tencerenin kolay temizlenmesi için de telveye başvurulabilir. Yanan tencerenin içine bir miktar kahve telvesi atın. Sünger yada tel yardımı ile dibi yanan tencereyi ovalayın. Yanan kısmı bu şekilde kahve telvesi sayesinde temizleyebilirsiniz.

Kahve telvesinin yüze faydaları

Kahve telvesi cilt üzerinde oldukça etkilidir:

*Granüllü yapıya sahip olan telve ile cilde peeling yapıldığına ölü hücrelerden arınmayı sağlar.

*Düzenli olarak yapılan kahve telvesi maskesi ile sivilce oluşumu engellenir.

*Kahve telvesi siyah nokta oluşumunu önler.

*Cildin nem seviyesi düzenlenir.

Kahve telvesi yüze sürülür mü? Kahve telvesi yüze nasıl sürülür?

Kahve telvesi yüze tek başına uygulanabilir. Birkaç çeşit kahve telvesi maskesi vardır: 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanan maske en etkili cilt maskelerinden biridir. Zeytinyağı ve Türk kahvesi karıştırılıp göz çevresi hariç tüm yüze uygulanır ve daha sonra soğuk su ile durulanır.

Sadece kahve telvesi maskesi

Kahve telvesi maskesi: Kahve telvesi yüze tek başına uygulanabilir. Birkaç çeşit kahve telvesi maskesi vardır.

Kahve telvesinin yüze faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kahve telvesi, genel anlamda her cilt tipine uygun doğal bir bakım ürünüdür. Cildi canlandırır ve daha parlak görünüme kavuşturur. Cildi nemlendirme etkisi de bulunan kahve telvesi, cilde ihtiyacı olan nemi sağlar, kırışıklık ve sarkma gibi yaşlanma etkilerini geciktirir.

Türk Kahvesi Zararları Nedir?

Her ne kadar faydalarını sıralamış olsak da tüm bu faydaların ölçülü tüketildiği sürece geçerli olduğunu unutmayın. Yani Türk kahvesi ölçü kaçırıldığında faydalı olmaktan ziyade zararlı olabilir. Günde 2 fincandan fazla tüketilen Türk kahvesi kalp ritminin bozulmasına ve mide problemlerinin yaşanmasına neden olur.

Aynı zamanda aşırı kahve tüketmek tansiyon üzerinde de negatif etki yaratır ve içeriğindeki kafein nedeniyle geceleri uykusuzluk yaşamanıza neden olur.