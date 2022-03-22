Kahve reçeli tarifi nasıl yapılır? Cevizli filtre kahve reçeli tarifi

Kahve reçeli tarifi

İki farklı tarif ile kahve reçeli yapabilirsiniz. İşte kolay ve pratik kahve reçeli tarifi...

Kahve reçeli için malzemeler

3 su bardağı filtre kahve

1+1/2 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz içi

1 çay kaşığı limon tuzu

Kahve reçeli nasıl yapılır?

Filtre kahveyi size ve ekipmanınıza uygun yöntem ile demleyin. Çok sert ya da yumuşak bir kahve hazırlamamaya özen gösterin. Kahveyi tencere içerisine alın. Şeker ve ceviz içi eklenerek ocağın altı açılır. Pekmez kıvamı alana kadar kısık ateşte pişirilir. Kıvam alan reçele limon tuzu eklenir, karıştırılır. Soğuduktan sonra servis edilir.

Cevizli filtre kahve reçeli tarifi

Malzemeler

2 su bardağı filtre kahve

1 su bardağı toz şeker (esmer toz şeker olabilir)

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1/2 çay kaşığı limon tuzu

Cevizli filtre kahve reçeli tarifi hazırlanışı

Limon tuzu hariç, tüm malzemeleri ufak bir çelik tencereye koyun. Kısık ateşte bir tahta kaşıkla ara sıra karıştırarak en az 35 dakika, pekmez kıvamına gelinceye dek kaynatın.

Limon tuzunu katıp, 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Soğuyunca dondurma üzerine, sütlü tatlı üzerine dökerek servis yapın.