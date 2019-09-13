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Kahve ile sigara kokusu çıkar mı? Sigara kokusu nasıl çıkar? Sigara kokusu çıkartmanın kolay yolu! Sigara kokusuna son

Evinizin kötü kokmasına sebep olan sigara kokusu nasıl giderilir diye bir arayıştaysanız odanızdan sigara kokusunu çıkarmanızı sağlayacak bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

13 Eylül 2019 Cuma 17:20
Kahve ile sigara kokusu çıkar mı? Sigara kokusu nasıl çıkar? Sigara kokusu çıkartmanın kolay yolu! Sigara kokusuna son

Sigara Kokusunun giderilmesi zordur.
Sigara kokusu içildiği ortamda bulunan tüm eşyalara geçen ve devamlı olarak sigara kokmasına neden olan bir kokudur. Oda kokuları ve parfümleri, odayı havalandırmak gibi yontemler sigara kokusunun giderilmesinde yeterli olmamaktadır. Bulunduğunuz ortamdan sigara kokusu nasıl giderilir diye merak ediyorsanız; sigara kokusunun gitmesi için size sunacağımız sigara kokusunu çıkarma yöntemlerini yapabilir, evinize işlemiş kokudan kurtulabilirsiniz.

Sirke İle Sigara Kokusu Çıkarma;
Bir çok kokuyu yok etmeye yarayan sirke sigara kokusunu ortadan kaldırmak için uygulayabileceğimiz en kolay yöntemlerden biridir. Sigara kokusunu gidermek için, koku olan odaya bir kase sirkeyi yerleştirin. Sirke gece boyunca odadaki sigara ve diğer kötü kokuları çekip yok edecektir.

Kömür İle Sigara Kokusu Çıkarma;
Odanın bir köşesine kömür yerleştirip 1 hafta boyunca orada tuttuğunuz zaman odanızı sigara kokusundan arındırabilirsiniz

Kabartma tozuyla Sigara Kokusu Çıkarma;
Kabartma tozu, kokuyu gidermek için kullanabileceğiniz başka bir yöntemdir. Kabartma tozu kötü kokuları içine çekerek kokuların giderilmesini sağlayacaktır.Sigara kokusunun işledigi perdeleri deterjan ve kabartma tozu ile yıkayın. koltuklarınıza sinmiş sigara kokusunuda çıkarmak içinde yine aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.

Elma Sirkesi ve Kabartma Tozu İle Sigara kokusunu temizleme;
Bir su bardağının içerisine bir paket kabartma tozunu dökün ve elma sirkesini azar azar kabartma tozunun içine ilave edin. Bu karışımı sigara kokan odaya yerleştirin ve birkaç gün buharlaşmasını bekleyin.

Kahve İle Sigara Kokusunu Çıkarma;
Tülden yapılmış kesenin içini kahve ile doldurun. Bu şekilde hazırladığınız bir miktar keseyi sigara kokan odanın farklı kısımlarına yerleştirin. Kahve sigara kokusunu çekecektir.

Limon İle Sigara Kokusunu Çıkarma; Kapalı alandan sigara kokusu çıkarma formülleri arasında bulunan bir yöntemde limon ve portakal dilimleridir. Sigara kokan ortamın belli kısımlarına bir miktar limon ve portakal dilimleyip yerleştirirseniz, limon ve portakal dilimleri kokuyu içine hapsedecek ve kokunun giderilmesini sağlayacaktır. Yaklaşık 2 gün boyunca tuttuğunuz dilimleri almayı unutmayınız.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:20
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