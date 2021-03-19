Kahve içenler dikkat! 'Eğer bu şekilde tüketirseniz...'
Kahve kültürü, Türk insanı için değişilmez bir durumda. Birçok insan, kahvenin yanında su ya da soda içerken bazı insanlar ise kahveyi sade tüketiyor. Uzmanlar kahveyi sade tüketenlere çok kritik bir uyarıda bulundu.
Kahvenin yanında su içilir. Peki, bu durumun sebebini hiç düşündünüz mü? Gün içinde vazgeçilmeyen içecekler arasında yer alan kahve vücutta su kaybına neden olur. Bu nedenle kahve yanında içilen kahve kadar mutlaka su tüketilmelidir.
Kahvenin faydalarının yanında zararları da bulunuyor. Bitkinlik ve yorgunluğu önleyen kahve aynı zamanda vücutta su kaybına neden oluyor. Bu nedenle kahve yanında mutlaka su tüketilir. Kahve yanında tüketilen suyla vücudun kaybettiği mineraller geri alınır. İçilen kahve kadar su tüketilmesini öneren uzmanlar, kahve yanına soda içmeyi de tavsiye ediyor. Soda hem sindirimi kolaylaştırır hem cildi güzelleştirir.
Kahvenin faydaları ve zararları
Kahve idrar söktürücü özelliğinden dolayı vücutta su kaybına neden olur
Kahvenin içindeki kafein karaciğerdeki sertleşme üzerine olumlu etkilere sahiptir
Günlük iki-üç fincan kahve tüketiminin Parkinson ve Alzheimer hastalığına karşı etkili olabileceği düşünülmektedir
Kahve zindelik ve canlılık verir
Kahve çarpıntı ve yüksek tansiyona neden olur