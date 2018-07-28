Kahvaltılık pofuduk ekmek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

4 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı yoğurt

Susam

Çörek otu

YAPILIŞI:

Ilık su, toz şeker ve mayayı bir kabın içine alın ve karıştırmaya başlayın.

Un hariç diğer malzemeleri ekleyerek bir süre daha yoğurun.

Karışımın içine azar azar unu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Hamurun yoğurma işlemi bittikten sonra mayalanması için bir saat kadar bekleyin.

Mayalandıktan sonra hamurdan avuç büyüklüğünde parçalar kopararak tepsiye dizin.

Yumurta sarısı ve yoğurdu karıştırarak hamurların üzerine sürün, üzerine susam ve çörek otu ekleyerek 120 derecede 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.