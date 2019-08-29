Kahvaltılık domates sos nasıl yapılır? Sirkeli domates turşusu nasıl yapılır?
Domatesleri değerlendirmenin tam vakti! Domates turşusu nasıl yapılır? Kahvaltılık domates sos nasıl yapılır? Sirkeli domates sosu nasıl yapılır? Kahvaltı için domates ve acı biberli sos tarifi...29 Ağustos 2019 Perşembe 13:50
Tam mevsiminde olduğumuz, ucuzlayan domatesleri kışa hazırlamanın ve kahvaltıları süslemesi için sos yapmanın tam vakti. İşte kahvaltılık domates ve acı biberli sos tarifi...
Malzemeler
- 12 adet domates
- 6 adet acı biber
- 3 adet sarımsak
- yarım çay bardağı sirke
- 1 yemek kaşığı tuz
- 4 dilim limon
Öncelikle domates ve biberleri yıkayın. Domatesleri küp küp doğrayın ya da blenderdan geçirin.
Derin bir leğen içerisine; domatesleri, acı biberleri, sirkeyi, limonu ve tuzu harmanlayın.
Bir gece boyunca gazının çıkması için bekletin. Bu esnada ağzının, bir tepsi ya da yayvan bir cisimle, kapalı olduğundan emin olun.
Bir sonraki gün kavanozlara boşaltın ve serin bir alanda bekletin.
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