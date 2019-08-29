Kahvaltılık domates sos nasıl yapılır? Sirkeli domates turşusu nasıl yapılır?

Tam mevsiminde olduğumuz, ucuzlayan domatesleri kışa hazırlamanın ve kahvaltıları süslemesi için sos yapmanın tam vakti. İşte kahvaltılık domates ve acı biberli sos tarifi...

Malzemeler

12 adet domates

6 adet acı biber

3 adet sarımsak

yarım çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı tuz

4 dilim limon

Öncelikle domates ve biberleri yıkayın. Domatesleri küp küp doğrayın ya da blenderdan geçirin.

Derin bir leğen içerisine; domatesleri, acı biberleri, sirkeyi, limonu ve tuzu harmanlayın.

Bir gece boyunca gazının çıkması için bekletin. Bu esnada ağzının, bir tepsi ya da yayvan bir cisimle, kapalı olduğundan emin olun.

Bir sonraki gün kavanozlara boşaltın ve serin bir alanda bekletin.

Şimdiden afiyet olsun...