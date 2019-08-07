Kahvaltıda çiğ biber yerseniz ne olur?

Kahvaltıda çiğ biberi katur kutur yemek aynı zamanda tahmin bile edemeyeceğiniz faydalara sahip. Adet döneminden kansere katar birçok faydayı bir anda sağlarsınız.

SABAH KAHVALTIDA ÇİĞ BİBER YERSENİZ NE OLUR?

Sabah kahvaltısında 2 adet tüketilen çiğ biber, besinlerle birlikte vücudumuza giren zararlı bakterileri idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atmamıza destek olur.

Düşük kaloriye sahip biber salata ve yemeklerin yanında çiğ şekilde yendiğinde barındırdığı yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir. Bu niteliği nedeniyle kilo vermede yardımcı besinler arasında yerini alır.

Bedenimizin en çok ihtiyacı olan vitaminlerden biri olan P, doğa da oldukça az besinde bulunur. Bu nadir gıdalardan biri de biberdir. Biberde çok fazla olan P vitamini cildimizdeki yaşlanma hücrelerini azaltarak cildin genç görünmesini mümkün hale getirir. Aynı zamanda damarları da kuvvetlendiren bu vitamin kalp hastalıklarına tutulma riskini de azaltır.

Kuvvetli antioksidan mineralleri nedeniyle bağışıklık sistemindeki yararlı hücrelerin sayısını artırarak vücudu kansere karşı kalkan olur.

Adet dönemlerinde çiğ yenen biber rahimdeki iltihapların bedenden atılmasını destekler.