Kahrolsun İsrail

Siyonist İsrail’in hapishanelerinde tutuklu bulunan on beş bine yakın kardeşimiz idam edilecekmiş. Yok olasın siyonistler. Siyonistler her gün Filistin’de bir kardeşimizi vurarak şehit etmektedirler. Kardeşlerimiz bombalar altında kiminin kolu kiminin bacağı kiminin ise canı vatanın bağrına düşmektedir. Allah şehadetlerini kabul etsin.

Rahmetli ERBAKAN’IN dediği gibi Siyonist Yahudiler güçten anlar. Silahı bu Siyonistlerin alnına dayamak lazım. Böyle kınamalarla olacak iş değil. Bizler kınıyoruz bu Siyonistler vahşetlerini artırarak devam ettirmektedirler. O yüzden fiili dua etmemiz lazım gelmektedir.

Halkımız yetkililerimizin bizleri savaşa dahil etmediğinden dolayı memnuniyet duymaktadır. Fakat bu hastalıklı bir ruh halidir. Sebep bu Siyonistler İran’ı aşabilirlerse sıra bizlere gelecektir. Siyonistler her defasında bu gerçeği HAYKIRMAKTADIRLAR. İSRAİL’DEKİ HAHAMLAR SIRANIN TÜRKİYE’YE GELECEĞİNİ SÖYLEMEKTEDİRLER. İSRAİL’İN MUTLAKA DURDURULMASI LAZIM GELMEKTEDİR.

BEN BURADA DURDUK YERDE SAVAŞ ÇIKSIN DEMİYORUM. Fakat eninde sonunda Siyonistlerle kafa kafaya geleceğimizi ifade etmek istiyorum. Sebep Siyonist Yahudilerin arzı mevud diye bir idealleri vardır. Yani vaad edilmiş topraklar ideali. Bu topraklarda bizlerin vatanı olan Türkiye’nin de bir kısmı olduğunu hatırlatmak isterim. Bundan dolayı bu Siyonistler eninde sonunda bizlere de savaş açacaktır. Bundan dolayı bu siyonistlerle bir gün vuruşacağız emeliyle çalışmalar yapmamız lazım gelmektedir.

Siyonist Yahudilerin mutlaka durdurulması gerekmektedir. Bu siyonist yahudiler Peygamberimize de zarar vermeye çalışmışlardır. Peygamberimiz onlarla anlaşma yapardı bu kefereler bir savaş durumunda hemencecik karşı tarafla bir araya gelerek Peygamberimize savaş açarlardı. Allah şerlerinden emin eylesin.

Bu şer ittifakının gücü güçlü gizli servisinden meydana gelmektedir. Gerek mafya Amerika’nın CIA’sı ve gerekse Siyonistlerin MOSSAD’I dünyada uzanamadıkları bir toprak parçası yoktur. Bu şer gizli servisine İngilizlerin MI6’sını da hatırlatmakta fayda vardır. Bu üç şer gizli servisleri dünyayı kasıp kavurmaktadır. Ellerinin uzanamadıkları yer yok gibidir. Tabii buraya gelmişken hamdolsun dedelerimizden kalan bizlerin gizli servisi MİT onlara karşı bizlerin milli menfaatlerini savunmak için elinden geleni yapmaktadır. Allah azze ve celleye hamdü senalar olsun.

Kardeşlerim MİT vatanımıza ve milletimize uzanan her türlü şer eli kırmak için var gücüyle çalışmaktadır.

Ey Siyonistler Filistin’in gerçek sahibi kardeşlerimiz Filistinlilerdir. Siz şeytani kişiler ne yaparsanız yapın asla Filistin’i işgal edemeyeceksiniz. Ondan dolayı kardeşlerimizi şehit etmekten vazgeçin. Siyonist yahudi kardeşlerimizi şehit etmekten vazgeç. Filistin kardeşlerimizindir sen ise işgalcisin. Doğrudur. Bugün mafya Amerikayı arkana aldığından dolayı güçlüsün. Fakat unutma ki sen ve büyük şeytan Amerika’dan büyük olan bir Allah’a inanmaktayız. Eninde sonunda sen ve mafya yenileceksiniz. Sonunda gebereceksiniz.

Yeniden büyük Türkiye için ağır sanayiyi fabrikalaşmayı milli eğitimi öncelememiz lazım gelmektedir. Savunma sanayide unutmamamız lazım gelmektedir.

Huzur İslam’dadır.

Hayat iman ve cihattır...