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Yerel

Kahreden olay! Minik Sare'nin feci ölümü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hasan K.'nin cipiyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı Sare K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:44:00 - 2020-05-18 10:50:08
Kahreden olay! Minik Sare'nin feci ölümü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

 

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