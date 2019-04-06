Kahreden olay! Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçiren Mehmet İnci (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Manavgat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Mehmet İnci, dün akşam arkadaşlarıyla halı saha maçı yapmaya başladı. Fenalaşınca maçtan çıkan İnci, iddiaya göre arkadaşlarının 'hastaneye götürelim' teklifini kabul etmedi. Bir süre saha kenarında dinlendikten sonra kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi. Ancak yolda tekrar rahatsızlandı. Aracını durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet İnci'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İnci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Evli ve 2 çocuk babası Mehmet İnci'nin cenazesi bugün Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de katıldığı törenle Sarılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.