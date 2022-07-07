Kahreden cinayeti fırsat bilen TTB'ye tepki yağdı! 'Fahrettin Koca'nın yanındayız'
Türk Tabipler Birliği (TTB), Konya'daki kahreden doktor cinayetinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedefe koydu. TTB'ye sosyal medyada tepki yağdı.
Yeniakit.com.tr
Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğündeki doktorlar, intiharı göze almış bir caninin cinayetini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yıkacak kadar ileri gidip, greve çıkarak sağlık hizmetlerini durdurdu.
Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan üzücü doktor cinayetini fırsat bilen beyaz önlüklü zorbalar, intiharı göze almış bir caninin cinayetini siyaset malzemesi yapacak kadar ileri gitti.
Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce Dr. Ekrem Karakaya'ya annesinin anjiyo tedavisini yaptırdı. Tedaviden bir süre Akçay'ın annesi hayatını kaybetti.
Gözü dönen cani doktoru vurup intihar etti!
Annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumlu tutan gözü dönmüş Akçay, Karakaya'yı silahla vurup, ardından intihar etti. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Üzücü cinayeti siyaset malzemesi yaptılar
TTB öncülüğündeki doktorlar, yaşanan üzücü cinayeti, siyaset malzemesi yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nezdinde iktidara yıktı.
Bakan Koca'yı istifaya çağıran beyaz önlüklü zorbalara tepki yağdı.
Sosyal medyada Fahrettin Koca'nın yanındayız Hashtagh'i ile on binlerce paylaşım yapıldı.