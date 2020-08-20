Kahramanmaraş'taki zincirleme trafik kazasında 6 otomobil hasar gördü
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobilde hasar oluştu.
R. K. yönetimindeki 46 VC 382 plakalı otomobil, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında hızını alamayarak önünde bulunan M.K. yönetimindeki 06 ZKA 47 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen 4 araçta daha hasar meydana geldi.
Yaralının bulunmadığı kazada, 6 otomobilde maddi hasar oluşurken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.