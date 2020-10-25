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Aktüel Kahramanmaraş'taki örtü yangını söndürüldü
Aktüel

Kahramanmaraş'taki örtü yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:39:25 -
Kahramanmaraş'taki örtü yangını söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün başlayan örtü yangını söndürüldü.

Sumaklı ve Güdeli mevkilerindeki kırsal alanda dün çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, su tankı ve iş makineleriyle müdahale edilerek söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Sumaklı ve Güdeli mevkilerinde kırsaldan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi, arazöz, su tankı ve iş makinesi yönlendirilmişti.



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