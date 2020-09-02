  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'taki okul kantinlerinde Kovid-19 nedeniyle kartlı sisteme geçildi
Aktüel

Kahramanmaraş'taki okul kantinlerinde Kovid-19 nedeniyle kartlı sisteme geçildi

Sistem aracılığıyla aileler çocuklarının kantindeki harcamalarını takip edebilecek, istemedikleri ürünün öğrenciye satışının yapılmamasını sağlayabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:26:41 -
Kahramanmaraş'taki okul kantinlerinde Kovid-19 nedeniyle kartlı sisteme geçildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunması amacıyla okul kantinlerinde ödemelerin temassız gerçekleşmesi için kartlı sistem uygulaması getirildi.

Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası ile Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Esnaf Derneği iş birliğinde, kentteki öğrencilerin okul kantinlerindeki alışverişlerinde madeni veya kağıt paralarla temasının önlenmesi amacıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında para yüklenebilen ve ailelerin harcamaları takip edebileceği kart sistemi geliştirilerek, kantinlerde öğrencilerin alışverişlerini yapabilmeleri sağlanacak.

Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Abdülkadir Gülmez, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, sistemin salgınla mücadele sürecinde öğrenciler açısından daha sağlıklı olacağını söyledi.

- Aileler için de birçok avantajı bulunuyor

Ailelerin çocuklarının kantindeki harcamalarını kontrol edebileceğini de ifade eden Gülmez, okulların açılmasıyla öğrencilerin kantinlerdeki alışverişlerini para yerine kartla yapacağını aktardı.

Gülmez, ailelerin kartlara istedikleri miktarda para yükleyebilecekleri gibi günlük harcama limitini de belirleyebileceğine işaret ederek, "Kart sayesinde çocuklarının kantinde gün gün ne aldığını da aileler görebilecek. Velilerimizin gönülleri rahat olsun, bizler kantinci esnafı olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Salgın öncesinde de bütün kantinci esnaflarımıza hijyen konusunda eğitimler görerek sertifika almıştı." dedi.

Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy da ailelerin kartla alınmasını istediği ürünü de seçebileceğini belirterek, "Eğer çocuk ailesinin onay vermediği ürünü almaya çalışırsa sistem uyarı vererek, ürün çocuğa satılmayacak. Böylelikle kantinlerde para dönemini kaldıracağız ve her şey sistem üzerinde kayıtlı olarak yürüyecek. İlerleyen dönemde de yine geçmişe dönük harcamalar çıkartılabilecek." dedi.

Toplantıda, kentteki kantincilere kart sistemi ve kullanımına ilişkin bilgiler verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
Akılalmaz Türkiye iddiasına İbrahim Kalın'dan tarihi cevap
Gündem

Akılalmaz Türkiye iddiasına İbrahim Kalın'dan tarihi cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasını ortaya atan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sade..
Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti
Siyaset

Skandal Türkiye açıklaması! 25 Eylül'e kadar süre verip tehdit etti

Yunanistan’ın sırtınızı sıvazlayan Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan basınına konuşan Avrupa Komi..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı