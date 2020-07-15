Kahramanmaraş'taki çocuklardan "15 Temmuz" klibi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı evlerde kalan çocuklar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle kentin tarihi ve kültürel yerlerinde klip hazırladı.

Çocuklar tarafından seslendirilen "Çanakkale Türküsü", "Ez Oğlum" ve "Demokrasi Marşı"nın klipleri, Ceyhan Köprüsü, Ulu Cami, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kahramanmaraş Kalesi ve Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi gibi 27 farklı mekanda gerçekleştirildi.

Hazırlanan klipler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u anma, anlama ve unutmama açısından bir dizi faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çocukların 15 Temmuz anısına güzel bir çalışma yaptığını belirten Kaya, söz konusu çalışmayla, tüm çocukların milli ve manevi değerlerinin yükseltilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın 27 farklı mekanında yapılan çekimlerle de kenti anlatmaya ve tanıtmaya da çalıştıklarını ifade eden Kaya, "15 Temmuz ile ilgili çocuklarımız, Çanakkale Türküsü, Ez Oğlum ve 15 Temmuz Marşını kendileri çalıp söyleyerek klip hazırladılar. Sosyal medya hesaplarımızda vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Bu gençlerimizin 15 Temmuz bilinciyle yetişmesi ve unutmaması, topluma 15 Temmuz ile ilgili, bu ülkenin birlik ve beraberliğiyle ilgili mesaj vermesi bizim için çok kıymetli." dedi.