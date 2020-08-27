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Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:25:36 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Satışa hazır halde sentetik uyuşturucu, eroin, esrar ve hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

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