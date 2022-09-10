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Yerel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Yerel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:40:00 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 446 uyuşturucu hap, 73 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 113 fişek, 1 hassas terazi, bir miktar kokain ve bonzai ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 10 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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