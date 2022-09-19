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Yerel Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Yerel

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 07:18:00 -
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Pazarcık ilçesi Kizirli mevkiinde meydana geldi. Ömer H. idaresindeki 33 MA 5889 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken Hasan O. idaresindeki 47 AR 418 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası soruşturma sürüyor.

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