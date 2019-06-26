Kahramanmaraş'ta tekeri patlayan otomobil devrildi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Yıldız (35) yönetimindeki otomobil, Elbistan- Ekinözü kara yolunun 12. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak buğday tarlasına devrildi. Kazada sürücüyle yanında bulunan Mehmet Şeker (42), Hatice Sefil (47) ile çocukları Cangül (22) ve Duygu Sefil (17) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.