Kahramanmaraş'ta taş kırma makinesine giren işçi feci şekilde öldü!
Pazarcık ilçesinde, kaynak işçisi Erkan Akar (42), kontrol etmek için girdiği taş kırma makinesinin çalışması sonucu hayatını kaybetti.05 Eylül 2018 Çarşamba 22:05
Pazarcık ilçesine bağlı Kızkapanlı Mahallesi'ndeki beton firmasında akşam saatlerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, iş yerindeki taş kırma makinesi aniden durunca, Erkan Akar kontrol etmek için makinenin içine girdi.
Akar, arızayı tespit etmeye çalışırken makine tekrar çalışınca olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akar'ın cenazesi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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