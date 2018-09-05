THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kahramanmaraş'ta taş kırma makinesine giren işçi feci şekilde öldü!

Pazarcık ilçesinde, kaynak işçisi Erkan Akar (42), kontrol etmek için girdiği taş kırma makinesinin çalışması sonucu hayatını kaybetti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:05
Kahramanmaraş'ta taş kırma makinesine giren işçi feci şekilde öldü!

Pazarcık ilçesine bağlı Kızkapanlı Mahallesi'ndeki beton firmasında akşam saatlerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, iş yerindeki taş kırma makinesi aniden durunca, Erkan Akar kontrol etmek için makinenin içine girdi.

Akar, arızayı tespit etmeye çalışırken makine tekrar çalışınca olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akar'ın cenazesi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 22:05
  1. pazarcık
  2. kahramanmaraş
  3. Haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya'da rehin tutulan 19 kişi hakkında flaş gelişme!
    1. Kolombiya'da rehin tutulan 19 kişi..
    2. Avrupa Birliği vize şartlarını..
    3. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    4. 4 dakikalık dolu yağışı cami..
    5. Lübnan'dan Suriye çağrısı!
    6. Ortak açıklama: Amaç İdlib’i ele..
    7. Anket sonuçları açıklandı! Türk halkı..
    8. Kahramanmaraş'ta taş kırma makinesine..
    9. Facebook ve Twitter'a kötü haber!
    10. Bakan Turhan: Ekonomik darbe..
    11. Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı..
    12. Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki..
    13. Antalya'da cami tuvaletinde ölü bulundu!
    14. CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'ndan..
    15. Hatay'da orman yangını çıktı!
    16. Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
    17. Amerika JFK Havalimanı’nda hastalık..
    18. Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin..
    19. Libya Mitiga Havalimanı’ndan uçuşlar..
    20. Trump'tan İdlib tehdidi: ABD çok kızacak
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!