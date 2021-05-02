Kahramanmaraş’ta ‘tam kapanma’ kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı
Türkiye, salgınla mücadele ederken maalesef kurallara uymayan vatandaşlarımız da yok değil. Kahramanmaraş’ta ‘tam kapanma’ kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor. Onikişubat ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden kişilere cezai işlem uygulandı.