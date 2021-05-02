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Kahramanmaraş’ta ‘tam kapanma’ kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı

Türkiye, salgınla mücadele ederken maalesef kurallara uymayan vatandaşlarımız da yok değil. Kahramanmaraş’ta ‘tam kapanma’ kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 00:54:00 -
Kahramanmaraş’ta ‘tam kapanma’ kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor. Onikişubat ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden kişilere cezai işlem uygulandı.

 

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