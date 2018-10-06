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Kahramanmaraş'ta şüphe çeken ölüm

Güvenlik korucusu, dinlenmek için girdiği nöbet kulübesinde ölü bulundu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:11
Kahramanmaraş'ta şüphe çeken ölüm

İddiaya göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik korucusu Ahmet Köşger (24), hizmet binasındaki arkadaşlarının yanından, "dinlenmek ve telefon görüşmesi yapmak için nöbet kulübesine gideceğini" söyleyerek ayrıldı.

Köşger'in uzun süre geri dönmemesi üzerine nöbet kulübesini kontrol eden arkadaşları, korucuyu hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Köşger'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Köşger'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:11
  1. Kahramanmaraş

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