  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 20:04:50 -
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Merkez Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ö.E.K, aralarında husumet bulunan M.Y. ile Serintepe Mahallesi’nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Ö.E.K. sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlı M.Y. ise Onikişubat Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş
Medya

Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş

Geçtiğimiz günlerde karantinadan kaçmasıyla gündeme gelen Youtuber Enes Batur’un aylık 1,1 milyon dolar olduğu iddia edildi.
Türkiye'den kritik hamle! 3'ten 1'e indirildi
Teknoloji

Türkiye'den kritik hamle! 3'ten 1'e indirildi

Türkiye, batılı ülkeler tarafından tehdit edilen araştırma ve sondaj gemilerindeki yabancı çalışanlarla ilgili harekete geçti. Sondaj faaliy..
Elektrikli otomobiller için flaş gelişme! Artık zorunlu olacak
Gündem

Elektrikli otomobiller için flaş gelişme! Artık zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, elektrikli otomobiller için gerekli olan şarj üniteleri için gerekli hazırlıkların başlanıldığını aç..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı