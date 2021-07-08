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Gündem Kahramanmaraş'ta sahte bandrollü makaron ve tütün operasyonu
Gündem

Kahramanmaraş'ta sahte bandrollü makaron ve tütün operasyonu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte bandrollü 200 bin boş makaron ve 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 12:10:00 -
Kahramanmaraş'ta sahte bandrollü makaron ve tütün operasyonu

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonla kaçak makaron ve tütün getirileceği bilgisini aldı.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, M.G'nin kullandığı kamyonu Atatürk Caddesi'nde durdurdu.

Ekipler, aracın kasasında sahte bandrollü 200 bin boş makaron ve 160 kilogram kıyılmış tütün buldu.

Olayla ilgili sürücü M.G. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldığı öğrenildi.

 

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