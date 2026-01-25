Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden düştü: 5 yaralı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin Akdere Köprüsü’nden düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak Akdere Köprüsü'nden aşağı düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin titiz çalışmasıyla, hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve beraberindeki 4 kişi bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.