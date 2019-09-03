Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.03 Eylül 2019 Salı 17:29
Hakkı Abdulmuhsin (37) yönetimindeki otomobil ile Dilaver Ortasöz idaresindeki kamyon Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun 24. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Abdulmuhsin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hakkı Abdulmuhsin'in cenazesi otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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