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Kahramanmaraş'ta ormanlık alan kül oldu!

Kahramanmaraş’ta piknik ateşi nedeniyle çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan kül oldu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:36
Kahramanmaraş'ta ormanlık alan kül oldu!

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki Arslanbey Mesire Alanı'nda, piknik ateşinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 arazöz, 1 su tankı ve söndürme işçileriyle müdahale etti.

Yürütülen çalışmalar sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yetkililer, piknik yapan vatandaşlardan yaktıkları ateşlerin tamamen söndüğünden emin olmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:36
  1. Kahramanmaraş
  2. Onikişubat
  3. Yörükselim Mahallesi
  4. yangın
  5. orman yangını

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