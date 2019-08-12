Kahramanmaraş'ta ormanlık alan kül oldu!
Kahramanmaraş’ta piknik ateşi nedeniyle çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan kül oldu.12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:36
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki Arslanbey Mesire Alanı'nda, piknik ateşinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
Alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 arazöz, 1 su tankı ve söndürme işçileriyle müdahale etti.
Yürütülen çalışmalar sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Yetkililer, piknik yapan vatandaşlardan yaktıkları ateşlerin tamamen söndüğünden emin olmalarını istedi.
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