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Kahramanmaraş’ta orman yangınlarıyla mücadele

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, kent geneli 400 işçiyle orman yangınlarına karşı mücadele verildiğini söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:04
Kahramanmaraş’ta orman yangınlarıyla mücadele

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, kent geneli 400 işçiyle orman yangınlarına karşı mücadele verildiğini söyledi.


Kahramanmaraş’ın en sık orman yapısına sahip ilçelerinden biri olan Andırın’da 5 arazöz, 1 adet su tankı ve 2 adet yangın ilk müdahale ekibiyle kent genelindeki 400 orman işçisi yangınlara en kısa sürede müdahale edebiliyor. Vatandaşların doğayı korumaları konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini ifade eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, "Andırın’da 30’a yakın işçimiz, 5 arazöz, 1 adet su tankı ve 2 adet yangın ilk müdahale ekibimiz, 4 adet de yangın gözetleme kulemiz var. Bu kulelerle 7 gün 24 saat ormandaki çıkan dumanı kontrol edip yangına müdahale edebiliyoruz. 177 ve 112 ihbar hatlarımızda da arkadaşlarımız ihbarları aldığında olay yerine acil bir şekilde intikal ediyor. Olay yerine ulaşan ilk ekip bize yangın hakkında bildi verdikten sonra, gerekirse hava araçlarımız bulunuyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:04
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