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Yerel Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Yerel

Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Yeniakit Publisher
2023-08-24 15:31:00 -
Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
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