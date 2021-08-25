Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Kahramanmaraş'ın Durkadiroğlu ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde çıkan orman yangını 2 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Durkadiroğlu ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi.
Yangın 2 saatte kontrol altına alındı
Bölgeye gelen TOMA ekipleri yangına müdahale ederek 2 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.
Yardım istedi
Köy sakinlerinin bağ ve bahçelerinin de etkilendiği yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, ağlayarak yardım istedi.
Ekipler yangının yerleşim birimine sıçramaması için adeta zamanla yarıştı.