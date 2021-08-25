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Yerel Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Yerel

Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Kahramanmaraş'ın Durkadiroğlu ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde çıkan orman yangını 2 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 15:22:00 -
Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Kahramanmaraş'ın Durkadiroğlu ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi.

Yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Bölgeye gelen TOMA ekipleri yangına müdahale ederek 2 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı.

Yardım istedi

Köy sakinlerinin bağ ve bahçelerinin de etkilendiği yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, ağlayarak yardım istedi.

Ekipler yangının yerleşim birimine sıçramaması için adeta zamanla yarıştı.

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