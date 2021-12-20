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Eğitim Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Dulkadiroğlu Çağlayancerit okul var mı?
Eğitim

Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Dulkadiroğlu Çağlayancerit okul var mı?

Dulkadiroğlu’da okullar tatil mi? Dulkadiroğlu bugün okul var mı? Dulkadiroğlu bugün okullar tatil mi? Çağlayancerit okullar tatil mi? Çağlayancerit okullar bugün tatil edildi mi?Çağlayancerit’te bugün okullar tatil oldu mu? soruları Kahramanmaraş’ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 08:21:00 - 2021-12-20 08:23:58
Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Dulkadiroğlu Çağlayancerit okul var mı?

20 Aralık Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kar tatili var mı? Türkiye’de etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı Kahramanmaraş’ta da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Merkez Onikişubat ilçesi kırsal Kumarlı ve Kaynar mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun 8. kilometresinde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu, toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Çift yönlü ulaşıma kapanan yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kentin yüksek kesilmelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 75 kırsal mahalle yolundan 65'i, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma yeniden açılırken, 10 mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yolda kalan araçların sürücülerinin yardımına ise jandarma ekipleri koştu

Dulkadiroğlu Çağlayancerit okul var mı?

Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerine kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi. 20 Aralık Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki bazı okullarda ise eğitime ara verildi.

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