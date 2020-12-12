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Aktüel Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadının polise zorluk çıkardığı anlar kameraya yansıdı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadının polise zorluk çıkardığı anlar kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:30:27 -
Kahramanmaraş'ta maske takmayan kadının polise zorluk çıkardığı anlar kameraya yansıdı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için polisin kimlik istediği kadının zorluk çıkardığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kameraya yansıyan görüntülere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde denetim yapan polis, maskesiz dolaşan bir kadından kimlik istedi.

İsmi öğrenilemeyen kadın, "Vermiyorum kardeşim, gel de al" diyerek polislere direndi.

Ekiplerin müdahale için kadın personel çağırdığı sırada, çevredekilerin de tepki gösterdiği kadın, bu kez vatandaşlarla tartışmaya başladı.

Genç kadın, polise direndiği için kendisine kızan bir vatandaşı da tehdit etti.

Kadın polisin gelmesinin ardından gözaltına alınan genç kadın, "O kadar insan maskesiz geziyor. Neden bana işlem yapıyorlar? Herkese yapsanıza." diye bağırdı.

Kadın polis memurunun sağlık için maske takılması gerektiğini hatırlatması üzerine, kendi sağlığını düşünmediğini ve hastalığa yakalansa da bir şey olmayacağını söyleyen kadın, yaşananları CİMER'e yazacağını belirtti.

Maske takmadığı için 900 lira ceza yazılan kadın hakkında, polise mukavemetten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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