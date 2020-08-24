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Aktüel Kahramanmaraş'ta LPG'li otomobilde patlama: 3 yaralı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta LPG'li otomobilde patlama: 3 yaralı

Araçtaki patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:45:07 -
Kahramanmaraş'ta LPG'li otomobilde patlama: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, seyir halindeki LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Ü'nün kullandığı 46 AAU 204 plakalı otomobilde, Kümbet Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durdu.

Yaralanan sürücü ve E.Ç. (17) ile K.K. (18), 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, araçtaki patlama çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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