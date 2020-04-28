  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan iş yerinde 3 kişi yakalandı

2020-04-28 23:13:02 -
Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan iş yerinde 3 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kahvehaneye "dönüştürülen" bir iş yerinde kumar oynayan 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş yerini takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız olarak işletilen ve kahvehaneye dönüştürülen iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen baskında kumar oynayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı, masa üzerindeki 860 liraya el konuldu.

Polisler bu kişilere kumar oynamaktan 3 bin 676 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca şahıslara, sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira daha cezai işlem uygulandı.

Kumar oynanması için yer temin eden Sami G. (64) hakkında ise işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı