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Aktüel Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini uymayan 16 kişiye ceza
Aktüel

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini uymayan 16 kişiye ceza

Polis ekiplerinin denetlediği kahvehanenin üst katından bir daireye açılan kapı olduğu fark edildi. Oyun masaları bulunan ve kumar salonu gibi kullanıldığı anlaşılan ev mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:03:16 -
Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini uymayan 16 kişiye ceza

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye denetleyen polis ekipleri, kahvehaneden üst kattaki daireye geçen bir kapı olduğunu fark etti.

Ruhsatsız şekilde evin oyun salonuna çevrildiğini tespit eden ekipler, masa ve üzerinde oyun taşlarının bulunduğunu evdeki 16 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 50 bin 400 lira ceza kesti.

Öte yandan mekanın mühürlenmesi için gerekli işlemler yapıldı.

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